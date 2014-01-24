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Burhan Kuzu: Velev ki MİT Suriye'ye silah taşıyor, neresi gayri vicdani?

Sınırda yakalanan TIR'larda ne olduğu tartışılmaya devam ederken Burhan Kuzu, Türkiye'nin Suriye'ye silah götürme ihtimalini savundu

24 Ocak 2014 13:45

19 Ocak'ta Adana'da içerisinde silah ve mühimmat olduğu iddiasıyla durdurulan ve daha sonra MİT'e ait olduğu açıklanan TIR'lar Türkiye'nin gündeminde yerini korurken, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, konuya ilişkin, "Velev ki, bu TIR'larda Mit, Suriye’de her gün bombalar atılan Özgür Suriye ordusuna ya da Bucak Türkmenlerine silah taşıyor! Neresi gayri vicdani?" dedi. 

Kuzu'nun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, MİT'in Özgür Suriye ordusuna ya da Bucak Türkmenlerine silah taşımasının vicdani bir görev olduğunu savunması tepkilere yol açtı. Bu yazdığı cümlelerin tepki çekmesinin ardından tweetlerine devam eden Burhan Kuzu; Farkındayım, tweetterim bazılarını çileden çıkarıyor. Fakat ne yapalım; doğruları yazmak bizim asli görevimiz. Gerçekler maalesef acıdır. Bakın tarihe! Tüm ama tüm Türk ve İslâm Devletleri hep içerdeki hainler tarafından yıkılmış. Burada lafı kim üzerine alırsa o hain" ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu'nun Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

 

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