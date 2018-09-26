Burhan Kuzu: Trump, BM toplantısında Erdoğan'la görüşmek için konuşma sırasını bilerek kaçırdı

Eski AKP Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, dün New York'ta trafiğe takıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma sırasını kaçıran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu durumu bilerek yaptığını iddia etti. Kuzu, "Trump BM toplantısında Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için hep fırsat kollamış" diye yazdı.

Konuşmayı kaçıran Trump'ın yerine Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno konuşmuştu. Sıralama değişince Trump'ın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Bu durum ikilinin kuliste karşılaşmasına neden oldu.

Yaşanları değerlendiren Burhan Kuzu, Twitter'dan şu iddiayı paylaştı:

"Trump BM toplantısında Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için hep fırsat kollamış. İşte bu nedenle konuşma sırasını bilerek kaçırmış ki Erdoğan’a denk gelmiş olsun. Gerçekten de öyle oldu .Ne yaptı etti sonunda görüştü; muradına erdi."