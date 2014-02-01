Burhan Kuzu: Sol nah temize çıkar!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, bir televizyon programında kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını belirterek, bunu yapanların 'kazma gibi adamlar' olduğunu söyledi. Kuzu "Sol Türkiye'de kestirmeden temize çıkacak, nah çıkarsın affedersin" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre Kuzu, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, “Sağcılar yolsuzluk yapar solcular yapmaz” gibi bir algı oluşturulduğunu belirterek bunu sert sözlerle eleştirdi. Twitter hesabından, “Kimi uyanık solcular tutturmuşlar. Sol yolsuzluk yapmaz sağ yapar. Bu lakırdıyı Anadolu’da desen ‘H… şuradan’ derler” ifadelerini paylaştı.

Attığı tweet konusunda ANKA muhabirine açıklamalarda bulunan Kuzu, “H… şuradan” ifadesindeki boşluğu herkesin istediği gibi “iyi olmayan bir şeyle” doldurabileceğini söyledi. Solun geldiği kadar yediğini savunan Kuzu, “İSKİ yolsuzluğu nereden çıktı? İzmir’deki sıkıntılar, Edirne’deki sıkıntılar nerden çıktı? Yani bundan dolayı ‘hükümet olan yer diye’ bir şey çıkmaz ki. Trafiğe çıkmayan adam trafik kazası nasıl yapacak? Ama her trafiğe çıkan da kaza yapacak diye bir şey de yok. Bunun onunla bir alakası yok ki. Kestirmeden temize çıkacak sol Türkiye’de, nah çıkarsın affedersin” dedi.

Yaptığı açıklamalar ile ilgili yapılan bazı haberlere sert eleştiriler yönelten Kuzu, “En son dayanamadım nokta nokta koydum. Herkes istediği gibi doldursun” ifadelerini kullandı. Söylediklerinin çarpıtıldığını savunan Kuzu, “Suyun yanında olursan su içersin. Ama her suyun yanında olan da kaçak su içecek diye bir şey yok. Adamların espri yeteneği yok kazma gibi adamlar. Kazma gibi tipler bunlar. Görüş ifade ediyorlar sözüm ona. Bizi sıkıntıya sokacaklar… Yolsuzluğu kim savunur değilse” ifadelerini kullandı.

Attığı tweetteki boşluğun ne ile doldurulması gerektiğinin sorulması üzerine Kuzu, “Ben küfür etmem. Anadolu’daki insan diyormuş herhalde. Oraya ne yazar bilmem. En sonunda bana onu yazdırdılar” şeklinde konuştu.

Herkesin programda kullandığı ifadeleri “bal” gibi anladığını söyleyen Kuzu, “İşlerine öyle geliyor. Ortam müsait ya şu ara… ‘Sol yemezmiş’ bal gibi yer. Öyle bir şey var mı?” değerlendirmesinde bulundu.