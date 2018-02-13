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Burhan Kuzu: Sizin o komünist çete beni 12 sene profesör yapmadı

"O çete vardı sizin çok tuttuğunuzi onları delerek geldim"

13 Şubat 2018 15:34

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına konuk olan AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı arasında tartışması yaşandı. Kuzu, Bursalı'nın "Birileri diyor ki profesörlüğü de yanlış aldı" sözlerine, "Sizin o komünist çete mi diyor onu? Beni 12 sene o çete profesör yapmadı" dedi. 

Bursalı'nın Kuzu'nun yazdığı teze gönderme yaparak, "Yanıldıysanız, demek ki tezlerinizi yanlış yazmışsınız. Ve doçentliği de yanlış almışsınız. Birileri diyor ki profesörlüğü de yanlış aldı diyor." eleştirisine Prof. Dr. Burhan Kuzu, "Sizin o komünist çete mi diyor onu? Bir çete vardı üniversitede o çete diyor. Siz de onun etkisinde kalmışsınız. Beni 12 sene o çete profesör yapmadı. 10 sene derse sokmadı o çete. O çete vardı sizin çok tuttuğunuz. Onları delerek geldim. Onları ezerek geldim. Ayıptır ayıp yakışmıyor size. Çok ayıp" cevabını verdi.

Bursalı'nın "Şu soruma cevap verin" çıkışına Kuzu, "Ben cevap falan vermiyorum senin soruna. Dikkate de almıyorum seni" karşılığını verdi.

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