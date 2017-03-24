Burhan Kuzu: Rejim değişikliğine milyon kere hayır

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, başkanlık sistemine ilişkin "Rejim değişikliği için milyon defa hayır" açıklamasında bulundu.

Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği Kadın Kent Gönüllüleri toplantısında konuşan AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu gündemdeki Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzu, "Rejim değişikliği için milyon defa hayır." dedi.



AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, "Rejim değişikliğine bin defa hayır, bir milyon defa hayır. Atatürk yerinde, demokrasi yerinde, bayrak yerinde, devlet yerinde. Rejim bu işte. Buna zerre kadar yan bakan yok. Bu nasıl bir rejim değişikliğidir. İnsan bunu söylerken biraz utanır. Anayasa diyor ki, ‘ülke milletiyle bölünmez bir bütündür’. Bu madde orada olduğu sürece hiç bir Allah’ın kulunun bu ülkeyi bölmeye hak ve yetkisi yoktur ve gücü de yetmez." ifadelerini kullandı.



Yurttaşların verecekleri oylara sonuna kadar saygı duyduğunu belirten Milletvekili Kuzu, “ İnsanlar kendi özgür iradeleriyle tabi ki de arzu ettikleri şekilde oy kullanabilirler ama bunu sağlam temellere oturtmak gerek." dedi.



"Türk bayrağına izin yok, paçavralara izin var"



16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu ile ilgili olarak konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yollarla göreve gelmiş hükümetinin bakanlarının çalışma yapmasına, toplantı yapmasına Avrupa’da izin vermiyorlar. Türk bayrağı, Atatürk posteri önünde toplantı yapmalarına izin vermiyorlar. Kime izin veriyorlar? Terörist başının posterinin önünde, paçavralarla kampanya yapan terör örgütlerine destek veriyorlar. Milletvekili gönderiyorlar. Almanya, Hollanda gibi ülkeler devlet kanallarında aleyhte kampanya yapıyorlar.” diye konuştu.