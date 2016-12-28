Burhan Kuzu: Referandumdan geçecek sistem iki partili olacak

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "referandumdan geçecek sistemin iki partili olacağını, bu partilerin de AKP ve CHP olacağını" iddia etti.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye’nin Nabzı' programında konuşan Kuzu, "CHP'nin başkanlık sistemi gelirse bir daha seçilemem korkusu yaşadığını" öne sürerken, "Sanki parlamenter sistemde 60 yıldır iktidar oluyor gibi" ifadesini kullandı. Parlamenter sistemin 'kokuşmuş bir İngiliz sistemi' olduğu görüşünü savunan Kuzu, şunları söyledi:

"Perlamenter sistem Tarihi miadını doldurmuştur. Bir ülkede devletin en tepesindeki ismi Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa, başkanlık sistemi için en büyük adım zaten atılmıştır. Bizim anayasamız dünyadaki örnekleri incelenerek ve esas alınarak hazırlanmış bir karma Türk modelidir. Başkanlıkta Hz. Mevlana modeli önemlidir. Kollarını açacaksın bütün halkı kucaklayacaksın ve ne olursan ol gel diyeceksin. Bunu yapan kazanır başkanlıkta."