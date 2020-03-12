Burhan Kuzu'nun Cumhuriyet gazetesine açtığı 3 kuruşluk Zindaşti davası reddedildi

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yle fotoğraflarını ortaya çıkardığı için Cumhuriyet gazetesine açtığı" “3 kuruşluk manevi tazminat” davasında ret kararı verildi.

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen duruşmada gazete avukatı Evrim İnal, haberin ardından Kuzu hakkında soruşturma açıldığını ve bu soruşturma kapsamında hakim savcıların ifadelerinin alındığını belirtti. Hakim ve savcıların Kuzu’nun yargıya baskı yaptığı yönünde ifade verdiğini hatırlatan İnal, davanın reddini talep etti. Mahkeme başkanı gerekçeli kararı sonra açıklamak üzere davanın reddine karar verdi.

Meclis'te soru önergesi

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan TBMM’ye “araştırma” önergesi vererek Zindaşti’nin hükümet içindeki bağlantılarının ortaya çıkarılmasının araştırılmasını talep etti.