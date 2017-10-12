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Burhan Kuzu, Fransız polisleri 'eleştirdi': Ya bizde olsaydı?

"Hak arama adına sokağa dökülen memurlara polis alenen dayak attı"

12 Ekim 2017 13:59

AKP'li Burhan Kuzu, Fransa'da devlet memurlarının protestosuna polis müdahalesini sert ifadelerle eleştiren bir tweet attı. Kuzu, "Hak arama adına sokağa dökülen memurlara polis alenen dayak attı. Bu durum ya bizde olsaydı" ifadesini kullandı.

Kuzu, dün akşam Twitter'da bir dizi mesaj paylaştı. Twitter'da "Fransız memurlara Fransız polis dayağı. Hak arama adına sokağa dökülen memurlara polis alenen dayak attı. Bu durum ya bizde olsaydı!" mesajını paylaşan Kuzu'ya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. 

Bazı kullancılar Kuzu'nun mesajına altına eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi eylemine destek olmak için toplanan grupta bulunan ve kamuoyunda 'Hayata Dönüş Operasyonu' olarak bilinen Burdur Cezaevi'nde, 5 Temmuz 2000'de mahkûmlara yönelik operasyonda cezaevi duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan Veli Saçılık'a polisin müdahalesini hatırlattı.

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