Burhan Kuzu, Fatih Altaylı'yı aradı: Beni onunla nasıl bir tutarsın!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün (20 Temmuz 2017) yayımlanan yazısında kullandığı "Yıllardır bekliyor ama bir Adalet Bakanlığı alamıyor. Büyük ihtimalle İdris Naim Şahin ağızları öyle bir yaktı ki Burhan Kuzu’yu üfleyerek bile bakan yapmıyorlar" ifadesi nedeniyle AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun kendisini telefonla aradığını aktardı. Altaylı, Kuzu'nun kendisine "Ben bu partinin kurucusuyum, yıllardır her türlü hizmetini yapmış adamıyım, partime bir gün laf söylememiş, söyletmemiş adamım. Beni onunla nasıl bir tutarsın?” dediğini söyledi.

Kuzu, kabine revizyonunun Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanması sonrası kendisine yönelik olarak "Olsun be Burhan Hocam" diyen Star yazarı Ersoy Dede'ye "Ersoy,siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum" yanıtını vermişti.

Fatih Altaylı'nın "Böyle yasak olur mu?" başlığıyla yayımlanan (21 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aman hocam olur mu hiç?

Prof. Burhan Kuzu aradı dün.

“Bakan olamamamla ilgili onlarca yazı yazıldı ama bir tek senin yazdığına üzüldüm” dedi.

Kendisini İdris Naim Şahin’le bir tutmama üzülmüş.

“Ben bu partinin kurucusuyum, yıllardır her türlü hizmetini yapmış adamıyım, partime bir gün laf söylememiş, söyletmemiş adamım. Beni onunla nasıl bir tutarsın?” dedi.

Vallahi de billahi de böyle bir amacım yoktu.

Burhan Hoca’nın sohbetinden her zaman keyif almışımdır.

Bazen iyi, bazen kötü esprilerini dahi keyifle izlemiş, yumuşak, eğlenceli anlatımından -katılmasam bile- hoşlanmışımdır.

Tatsız tuzsuz ve ne olduğunu asla çözemediğim İdris Naim Şahin’le Burhan Kuzu’yu bir tutmak, aklımdan bile geçmez.