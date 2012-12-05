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Burhan Kuzu'dan, dokunulmazlık için 3 kriter

Kuzu: Türkiye genelinde bu kucaklaşma sahnesi çok yankı buldu

05 Aralık 2012 21:03

- Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, dokunulmazlık dosyaları konusunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini, siyasi parti liderleriyle görüşmek istediğini söyledi. Kuzu, “Cumhurbaşkanı ile görüşmeyeceğim” dedi. Kuzu’nun verdiği bilgilere göre, 869 dokunulmazlık dosyası var. AKP’nin 63,  CHP’nin 85, MHP’nin 21, 38’i bağımsız,  1’i KADEP ve 661 dosya  BDP milletvekilleri hakkında.  Adalet  Bakanlığı’ndan bir dosyanın gönderilmesi durumunda bu sayı  870’e çıkacak. Hakkında dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekili sayısı 116. Bu milletvekillerinin 42’si AKP,  31’i CHP, 13’ü  MHP, 4’ü  bağımsız, 1’iKADEP ve 25’i  BDP milletvekili. Türk siyasi tarihi boyunca 3 bin dokunulmazlık dosyası  geldi. 42 dosya hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı verildi. Bunlar,  Mehmet Ağar ve arkadaşları ile Leyla Zana ve arkadaşları hakkındaki dosyalar.

Burhan Kuzu’nun değerlendirmeleri şöyle.

 

‘Siyasi linç var mı’

 

Bir, kamuoyunu çok meşgul eden bu son dosyalar başta olmak üzere o tür dosyalar kaldırılabilir. Bunların yanına başka cins suçlar da konabilir. Karma Komisyonumuzun bu konuda elinde bir kriter yok Yani İçtüzükte bu manada bir kriter mevcut değil. Uyguladığımız kriter, Senato İçtüzüğünün 140. maddesi. Teamül olarak hala bu uygulanıyor. Burada üç şeye bakılır; bir, suçun ciddiliği. Ciddilik konusunu biz çok belirleyemeyiz, savcı isnatta bulunmuşsa ciddi kabul edebiliriz.

İki; siyasi bir linç mi var, buna bakılabilir. BDP bunu son dönemde çok işliyor. 661 dosyanın 660’ı 2011 seçimini baz alırsanız 1 yılı aşkın süredir burada bekliyor. Demek ki siyasi linç olsa çoktan bu çalıştırılır ve dokunulmazlık çoktan kaldırılabilirdi. Demek ki ne komisyonun ne iktidar partisinin böyle bir niyeti olmadığı açık. Siyasi linç de söz konusu değil.

 

‘Kucaklaşma sahnesi çok yankı buldu’

 

Üçüncü ölçü; kamuoyunun tepkisi ki en somut olanı bu. Çünkü en gözle görülür tablo. Türkiye genelinde bu kucaklaşma sahnesi çok yankı buldu. Bununla alakalı Başbakanımız da AK Parti grup toplantısında net olarak benim de katıldığım görüşleri sergiledi ve İspanya örneğini verdi. Avrupa insan Hakları Mahkemesi’nde ‘terörle bağı varsa, terörle mücadele kapsamında o tür vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması ve partinin kapatılması’ makul görüldü. İspanya’da Batasuna, ETA ile bağı var diye kapatıldı. Bu konuda açtığı davayı kaybetti. Biz BDP kapatılsın diye asla düşünmüyoruz. Bugüne kadar 6 kez kapatılmış, ‘nci kurulmuş; parti kapatmayı asla doğru bulmadık.”

 

‘Avrupa’da  taciz ve tecavüz olaylarında…’

 

Kuzu, Avrupa’da taciz ve tecavüz olaylarında, özellikle de küçüklere yönelik suçlarda dokunulmazlığın otomatik olarak kaldırıldığını da bildirdi.

 

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