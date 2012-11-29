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Burhan Kuzu: Devletin başı ile hükümetin başı her zaman aynı telden çalmaz

Kuzu, 'Cumhurbaşkanı ile başbakanın konumu birbiriyle aynı değil. Birbirinden farklı' dedi

29 Kasım 2012 19:06

 

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, dokunulmazlık değerlendirmesini, “ Devletin başı ile hükümetin başı aynı telden çalmaz her zaman. Cumhurbaşkanı ile başbakanın konumu birbiriyle aynı değil. Birbirinden farklı” diye yorumladı. “ Cumhurbaşkanı ile başbakanı aynı kefeye koymamak lazım”  dedi.

Kuzu,  bir grup gazeteciyle  ‘kucaklaşma’ fezlekelerinin Karma Komisyonda ne zaman ele alınacağı,  sadece 10 milletvekili ile yetinilip yetinilmeyeceği ve  Cumhurbaşkanı Abdullah  Gül’ün fezleke açıklamalarını değerlendirdi. “Cumhurbaşkanı ile başbakanın konumu aynı değil.  Tedbir  almak başbakanın işi cumhurbaşkanı temenni eder” diyen  Kuzu,  fezlekelerin ne zaman alınacağı konusunda parti guruplarıyla bir görüşme yapabileceğine dikkat çekti.  Ancak, Kuzu,  belli bir tarih ve takvim vermedi.

 

'1994'teki gibi olur diye düşünemeyiz'

 

"1994 olayı elbette iyi bir örnek değil. Bugünkü şartlar ile o günkü şartlar aynı değil. O günkü şartlarda inkar politikası vardı ve 'Kürt kimliği yoktur' üzerine kuruluydu. Bugün bu kimliği tanıyan, kültürel hakları da yerine getirmeye çalışan bir iktidar var. 10 yılda önemli düzenlemeler geçti. Sürekli de bir şeyler veriliyor. Dün anadilde savunma hakkı da verildi. Tablo böyle olunca o günkü istismar bugün yok. O gün Türkiye'de 17 bin faili meçhul dosyası vardı. Köyler yakılıp boşaltılmıştı. Bunların önemli bölümünün istihbarat tarafından işlendiği, devletin gizli ajanlarının, JİTEM'in yaptığı iddiaları? Bugün bunları oraya çıkaran Hükümet var”.

 

'BDP’lilerin fezlekesi ‘PKK’ya bilerek, isteyerek yardım'

 

Fezleke sayısının 869 olduğunu, Van Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk ve 9 BDP'li milletvekilinin dosyasında “ PKK’ya 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek” isnadına yer verildiğini söyledi.  Kuzu,  gazetecilerin, ‘dokunulmazlık fezlekeleri neye göre değerlendirilerek gündeme alınacak” sorusuna, “Elimizde çok sağlam bir ölçü olmadığı için toplumdaki yankı ve yansımasına, şok etkisi önemli. Bir eleme yapılacaksa bu yönde yapmak lazım. Biz, ‘Bu dosyada deliler yeterli, mahkum olacak, bunun dokunulmazlığı kaldırılsın, bunun delileri zayıf gitmesin’ diyerek , karar verme yetkimiz yok.  Bu tamamen yargının işi”.

Kuzu,  fezlekelerin  gündeme alınması  durumunda,  benzer nitelikli  dosyaların  ya da belli nitelikte dosyaların  görüşülebileceğini söyledi. 

 

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