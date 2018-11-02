Burhan Kuzu: Benim ismimi kullanmaya çalışanlar olabilir

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliyesi için hakime baskı yaptığı yolundaki iddiayı Kuzu'ya sordu. Burhan Kuzu söz konusu iddiaya ilişkin, "Hayatımda ne Zindaşti’yi tanırım, ne Hakim Cevdet Özcan’ı. Benim ismimi kullanmaya çalışanlar olabilir. Ya da belki de bir çete var. Bunun üzerine muhakkak gideceğim" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın dün okurlarıyla paylaştığı ‘Uyuşturucu baronu Zindaşti’nin tahliyesi için eski AK Partili vekil, hakime baskı yapmış’ başlıklı yazısının ardından gözler Burhan Kuzu'ya çevrildi. Nagehan Alçı, söz konusu iddiayı Kuzu'ya sorduğunu belirterek, Burhan Kuzu'dan "Hayatımda ne Zindaşti’yi tanırım, ne Hakim Cevdet Özcan’ı. İkisini de hayatımda ne gördüm ne konuştum ne de böyle bir ifadenin varlığından haberim var. İftiranın bu kadarına pes" yanıtını aldığını aktardı.

"Kuzu'nun ismi nereden çıktı?"

"Peki ama nereden çıktı Kuzu’nun ismi?" sorusunu yönelten Alçı, Burhan Kuzu'nun "Daha önce de mesela 2011 seçimlerinde benim ismimi kullanıp 'Burhan Hoca şu ismin milletvekili olmasını istiyor' diye birtakım kişiler birilerinden para toplamışlar. Sonradan öğrendim. Benim ismimi kullanmaya çalışanlar olabilir. Ya da belki de bir çete var. Bunun üzerine muhakkak gideceğim. Hakim Cevdet Özcan benim kendisini aradığım yalanını söyleyemez. Resmi kayıtlardan tüm gerçek ortaya çıkar. Kim bana iftira attıysa olayın üzerine gideceğim" dediğini bildirdi.

Nagehan Alçı'nın "Fevkalade şüpheli bir tahliyenin perde arkası" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz