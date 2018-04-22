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Burhan Kuzu: Ben de mi CHP adayı olsam

"Beni aday göstersinler ortalık bayağı sallanır"

22 Nisan 2018 14:15

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in aday olduğunu hatırlatan Kuzu, “Ben de CHP adayı mı olsam acaba?” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan haberde şunlar kaydedildi:

Dört dönemdir AK Parti milletvekili olan Burhan Kuzu’nun adı neredeyse her kabine değişikliğinde geçti. Bakanlık beklentisini hiç gizlemeyen Kuzu bir türlü muradına eremedi. Son olarak şansını Meclis Başkanlığı için kullanan Kuzu, mevcut başkan adaylıktan vazgeçmeyince bu hayaline de kavuşamadı, hatta aday gösterilmediği için ‘kırgın’ olduğunu açıkladı. Her dönem adaylıkları ile konuşulan Burhan Kuzu’ya, CHP’de arka arkaya gelen Cumhurbaşkanı adayları açıklaması sonrası Meclis kulisinde rastladık. Önce Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ardından İstanbul Milletvekili Didem Engin’in adaylığını gülümseyerek karşılayan Kuzu, “Ben de CHP adayı mı olsam acaba?” dedi. Her dönem adaylığı üzerine yapılan esprileri bu kez kendisi yapan Kuzu, “Evet benim için de yeni bir yol olabilir. Beni aday göstersinler ortalık bayağı sallanır. Ben de ‘Dur canım nereden çıktı’ falan derim” diyerek esprisini devam ettirdi.
CHP’deki cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili partililerden de renkli değerlendirmeler vardı. Bir milletvekili, “Kemal Bey adaylık listelerini hazırlarken Öztürk Bey’i Afrika ülkelerinden birine büyükelçi yazabilir” dedi.

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Burhan KuzuAKPCHPHDPMHP24 HAZİRAN 2018CUMHURBAŞKANI ADAYI

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