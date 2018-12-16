Burhan Kuzu: Arada bir ‘resesyon' olması işin doğası gereğidir

T24

Anayasa profesörü ve eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu, ekonomilerde ‘arada bir resesyon olmasının işin doğası gereği gerçekleştiğini’ söyledi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Fransa’da 5 haftadır süren Sarı Yelekler eylemlerinin ‘Almanya’yı da ürküttüğü’ yorumunda bulunan Kuzu, “Almanya polise çok yetki vermiş.Polis şüphelileri 28 gün gözaltında tutabilecek. Kişilerin dijital mesajlarını takip edebilecek.Bunu biz yapsak Avrupa ayağa kalkar. Ancak AB’den Fransa’ya da Almanya’ya da çıt yok. Gerçi AB de bu ikisi” dedi. Kuzu, şöyle devam etti:

"Birileri Fransa’daki sarı yeleklilere özenerek Ülkemizde deneme peşindelermiş!15 Temmuz Darbesine karşı Aziz Milletimizin sokak direnişini de örnek gösteriyorlar.Yamuklukları bu benzetmeden belli oluyor.Demokrasiyi ve ülkesini kurtaranlarla, bunları yıkmak isteyenler aynı öyle mi?

"Bir kuralı unutmayalım! O da şu: Hiçbir ekonomi sonsuza kadar mükemmel gitmez. Arada bir ‘Resesyon’ olması işin doğası gereğidir. Türkiye elbirliği ile inşallah bu sıkıntıyı da aşacaktır. Esasen başka da çözüm yolu yoktur.

"Fransa, Belçika, Hollanda derken olaylar Avusturya’ya sıçradı. Viyana’da binlerce insan ırkçı ve yabancı düşmanı iktidara karşı yürüyüş yaptı. Bu olayların hiçbiri bizdeki Gezi olayları gibi temelsiz ve gerekçesiz değil. Avrupa’da yaşanan olayların altında ciddi ve haklı nedenler var.”