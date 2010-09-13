Burhan Kuzu: Anayasa için iki seçenek var

T24 - Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, anayasa için şu anda çalışma yapılmadığını söyledi. Bu konuda iki seçenek olduğunu belirten Kuzu, “Ya değiştireceğiz ya da iktidar-muhalefet çalışma yapacak” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve NTV Siyaset Danışmanı Ruşen Çakır, referandum sonucu ve anayasa konusunu NTV'nin canlı yayınında değerlendirdi.



Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, şunları söyledi:



"Referandum sonuçları milletimize hayırlı olsun. Dengeli bir bölüşüm. 7 tane önerge verdik. Şu anki tabloda Anayasa Mahkemesi'nde yüzde 63 hukukçuydu, yüzde 76'ya getirdik. Muhalefetle çok programlarımız oldu. Genel Başkanı dahil '13 Eylül'den itibaren Türkiye bitmiştir, kabuslar görüyorum, ey sanatçılar evet demeyin yok olacaksınız' gibi insanın kanını donduran, bizi Hitler’e benzetenler bugün mahçup olmuşlardır. Öylesine korku salınmış ki...



Beşiktaş'a gittiğimde, CHP'li çalışanlar vardı. Hanımefendiler beni çevirdiler, ‘Hocam halimiz ne olacak?’ dediler. Türkiye'de artık çıkıp ‘Kalpazan Recep’ gibi ağır ipe sapa gelmez sözlerin olduğu dönemler bitmiştir. Ama maalesef bu yapılan kara propaganda gerçek anlamda etkisini gösterdi. Trakya ve Ege'nin bir bölümü, bilhassa sahil kesimleri böyledir. Herkes kendine düşen sakinleştirici rolü üstlenmesi lazım.

'Hakimler dikkatli konuşmalı'



Yargı çok başlı. Yargıtay Başkanı bir açıklama yapıyor, Danıştay Başkanı yapıyor, yetmedi YARSAV, baro başkanları filan. YARSAV gibi hakimlerden oluşan bir kurumun bu kadar siyasallaşması.. YARSAV eski başkanı 'güçleri yetiyorsa değiştirsinler' filan... Bugün hala HSYK Başkanvekili’nin konuşması. Hükümete yönelik sözler... Bunlar doğru şeyler değil. Bir ara bir toplantıda ‘Allah beni hakimlere düşürmesin’ dedim. Toplumdaki yapı bu. Hakimin söylemine dikkat etmesi lazım. Yargıçlarda ciddi siyasallaşma eğilimi var. Burada bir hınç, kin yok, bunu tespit anlamında söylüyorum. Artık geniş tabanlı HSYK ve Anayasa Mahkemesi'ni kavuşmuş olacağız. Kılıçdaroğlu oy kullanamıyor, ‘Kaydım hangi sebeple silinmiştir’ diyor? Bunlar çok ucuz şeyler, bunlardan vazgeçmek lazım.

'İki seçenek var'



Yeni anayasayla ilgili şu an hiçbir çalışma yok. Yeni anayasa yapılması gerekiyor. Anayasa yamalı bohçaya döndü. Yine de anayasanın ruhu tam değişmedi, kötü dille yazılmıştır. İki seçenek var; Ya mevcut anayasayı değiştirerek gideceğiz. Ya da iktidar-muhalefet 2011 seçiminden sonra yeni bir anayasa yapılması konusunda bir çalışma başlatılacaktır.

Başkanlık sistemi



Başbakan’ın başkanlık sistemiyle ilgili açıklamaları oldu. Bir de parlementer modeli esas alan bir anayasa çalışması var. Bu benim tamamen kendi kanaatim. Ben başkanlık sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Parlamenter sistem bu ülkenin sorunlarını çözer gibi olur, yine tıkanır. Sağlıklı işleyecek tek model başkanlık sistemi.



Fransa'daki model yarı başkanlık sistemi, o model çok sağlıklı değil. Kuvvetler ayrığı parlamenter modelde yok. ABD Başkanı kongreden izin almadan bir şey harcayamaz. Türkiye'de denetim mekanizmaları çalışmıyor. Gerginlik yapmamak gerekiyor. Yeni anayasa metinin hazırlanacağını düşünüyorum.



Parlamenter modelin çıkmazları Türkiye'de çok daha sıkıntı çıkarıyor. Bunlar benim şahsi kanaatim.

'Bu tablo devam ederse uzlaşma olmaz'



Yeni dönem nasıl bir tablo çıkar bilemiyorum. Referandumlar Türkiye'yi geriyor. Türkiye'de referandum seçime getiriliyor. Başbakan da mecburen o çizgiye girmek zorunda kaldı. Musluğa kadar her şeyi konuştuk. Artık Türkiye'nin bunları aşması lazım. Muhalefet bundan önceki gibi devam ederse bir sonuç çıkmaz. Ciddi oranda bir temsil var Türkiye'de. TBMM'de bu tablo sürerse uzlaşma zor. Biz ‘AK Parti'yle anayasa yapmayız’ dendi. Biz ona rağmen bu metni gündeme getirdiğimizde ‘Uzlaşma komisyonu kuralım’ dedik. Ana muhalefet ‘Biz kapağını açmayız’ dedi. ‘Ben bu işte yokum’ dedikten sonra ben sana üç ay versem ne olacak?



Referandum sürecinden çıkarılacak dersler var. Referandumu gerginlik meselesi yapmamak gerekiyor. İktidarla muhalefetin anlaşmıası gerektiğine işaret ediyor. Yeni anayasa çalışmalarının bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Yeni bir metin mutlaka hazırlanacak."

ÇAKIR: Hükümet peşini bırakmaz



NTV Siyaset Danışmanı Ruşen Çakır ise şöyle konuştu:



“10 aylık bir süre var seçime. Özellikle iktidar partisi yeni anayasa talebiyle bir seçim kampanyası yürütecek. Diğer partiler de bir yerinden bu tartışmaya katılmak durumunda kalacak. Seçimden sonra ortaya çıkacak tabloyla yeni anayasanın uzlaşmayla olup olmayacağı netleşecek.



Türkiye 2011'de yoğun olarak yeni anayasa süreci yaşayacak. Referandum iktidar partisi için olumlu sonuçlandı, bunun peşini bırakacağını sanmıyorum. Türkiye er ya da geç bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşayacak. Bir ihtimal de anayasada başkanlık sistemine doğru yönelişler olabilir. 2011 seçiminden sonra cok geçmeden cumhurbaşkanlığı seçimi yaşanacak. Erdoğan'ın aday olma ihtimali çok ciddi bir şekilde gündemde.”