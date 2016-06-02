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Burhan Kuzu: Alman gavuru yaptı yapacağını; imza atan Türk kökenli vekiller Türkiye’ye adım atmasın!

Almanya’nın soykırım tasarısını değerlendiren Şamil Tayyar da “Hitlerin torunları” benzetmesini yaptı

02 Haziran 2016 19:57

Almanya Parlamentosu’nun Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesinin ardından  AKP İstanbul Milletvekili  Burhan Kuzu ve Antep Milletvekili Şamil Tayyar tweetlerle yorum yaptı. Burhan Kuzu 30 Mayıs'tan itibaren konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Kuzu'nun oylamanın ardından yorumu "Alman gavuru" oldu. Şamil Tayyar'ın yorumu ise "Hitler'in torunları" şeklindeydi.

Kuzu ve Tayyar’ın paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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