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Burhan Kuzu: Alman gavuru yaptı yapacağını; imza atan Türk kökenli vekiller Türkiye’ye adım atmasın!
Almanya’nın soykırım tasarısını değerlendiren Şamil Tayyar da “Hitlerin torunları” benzetmesini yaptı
Almanya Parlamentosu’nun Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesinin ardından AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve Antep Milletvekili Şamil Tayyar tweetlerle yorum yaptı. Burhan Kuzu 30 Mayıs'tan itibaren konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Kuzu'nun oylamanın ardından yorumu "Alman gavuru" oldu. Şamil Tayyar'ın yorumu ise "Hitler'in torunları" şeklindeydi.
Kuzu ve Tayyar’ın paylaştığı mesajlar şöyle:
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