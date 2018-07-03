Burhan Kuzu: AKP beni aday göstermediği için kaybetti

Dört dönem milletvekilliği yapan ve AKP’nin kurucu üyelerinden olan Burhan Kuzu, aday gösterilmemesini AKP'nin kaybı olarak değerlendirdi.

Kuzu, seçimlere ilişkin ilginç değerlendirmeler yaptı. Aday gösterilmediği için kırgın olduğunu belirten Kuzu, “Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik” dedi. Çoğunluğu kaybetmelerinin sebebini kendisinin aday gösterilmemesine bağlayan Burhan Kuzu, seçimlerle yürürlüğe giren sistemi “pratik ve pragmatik” olarak nitelendirdi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuşan Kuzu, "Başkanlık modeli, eski modelden çok farklı. Kendine özgü ve aklın bulduğu bir sistem" dedi.

Parlamenter sisteme ilişkin de değerlendirmede bulunan Kuzu, “Parlamenter model, İngiliz menşeili bir modeldir. İngiliz kanını taşır. Ama başkanlık modeli, pratik ve pragmatik bir sistem” ifadelerini kullandı.

"Ben bu modelin kurucu babasıyım"

Başkanlık sistemi hakkındaki değerlendirmelerine devam eden Burhan Kuzu, kendisini başkanlık modelinin “kurucu babası” olarak niteledi ve başkanlık sisteminde arzu ettiği parlamento modelinin vatandaşı birinci elden tanıyan vekillerden oluştuğunu ifade etti. Arzuladığı parlamento modelinde, vekillerin lidere değil vatandaşa bağımlı olduğunu söyleyen Kuzu, sistemin bu haliyle “ne deve ne kuş” olduğunu belirtti. Kuzu’ya göre, tanımladığı modelin uygulanması sonucunda, “Ankara'ya giden vekil, bölgesinin sesini dinleyecek, liderinin sesini dinlemeyecek”.

"Verdiğin kararda durduk yere niye şüphe uyandırıyorsun"

Yargıda taraflılık tartışmalarına da değinen Burhan Kuzu, 24 Haziran seçimlerinden önce sosyal medyada cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında "Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız" şeklinde paylaşım yapan ve eleştirilen Danıştay Üyesi Aysel Demirel’e: “Senin ne işin var siyasetle, Muharrem İnce'yle. Verdiğin kararlarda durduk yere şüphe uyandırıyorsun. Olmaması lazım bunların" dedi.