Burhan Felek'te proje ters yürütüldü, iki tribün arası mesafe standartın altına düştü

İnşaatı yıllardır bitmeyen Burhan Felek Spor Kompleksi'nde tribünlerin hatalı yapıldığı ortaya çıktı. 73 metre olması gereken aralık 69 metre yapılınca iki kulvar görüş alanından çıktı.

Karar'da yer alan habere göre, yenilenme çalışmaları yılan hikayesine dönen, ihaledeki teslim süresi geçmesine karşın tribünleri dışında tamamlanamayan Türk atletizminin kalbi Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde yeni bir skandal patlak verdi. Önce çim alanın, ardından pistin, son olarak da tribünlerin yapılması gereken atletizm stadı inşaatına, önce tribün inşaatından başlandığı ortaya çıktı. Ancak inşaatı tamamlanan iki tribünün arasındaki mesafenin hatalı ölçülmesi yeni ve daha büyük bir sıkıntıya yol açtı.

Krizin büyüklüğü ise Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın geçen hafta yaptığı ziyarette anlaşıldı. Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki inşaatı inceleyen Bak'ın hatalı proje ve stadın harabe görüntüsü nedeniyle kızdığı ve yetkilileri stadı bir an önce tamamlamaları konusunda uyardığı ileri sürüldü.

Bakan Bak'ın "Türk atletizminin en önemli tesisini bir an önce Türk sporuna kazandırın" talimatı üzerine harekete geçildi. Ancak inşaatı tamamlanan iki tribün arasındaki mesafenin yanlış hesaplanması nedeniyle pistin yapılmasına yine başlanamadı. 73 metre yapılan çim genişliği uygulamasında iki tribünden karşılıklı iki kulvarın net görünmesinde sorunlar çıktı. Çare olarak "tribünlerden birinin yıkılması" seçeneği de gündeme geldi. Fakat tribün yıkılması fikri kabul görmedi. Bunun üzerine Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF)'nun dünya çapında ünlü hakemi, statların ve müsabaka alanlarının ölçümcüsü Necati Çeteci'ye başvuruldu. Çeteci ise yıkım olmadan stadı atletizme kazandırmak için farklı bir öneride bulundu.

Çeteci: Tribünler yıkılmayacak

Necati Çeteci, yaptığı açıklamada çarenin yıkım yapılmadan olabileceğini söyledi:

"Büyük bir yanlışlıkla önce iki tribün yapılmış ve sonrasında da pisti yapmak için çalışma başlatıldığında iki kulvarın görünmediği fark edilmiş. Sonuçta olay bana intikal edince IAAF'ın pist yapımı ile ilgili kural kitabında uygulanacak projeleri söyledim. Ve sahanın çim genişliğinin 73 metre değil, 69 metre olacağını belirttim. Bu ölçü de uluslararası federasyonunun kurallarına uygundur. Bu ölçüm çaresi ile bütün yarışlar iki tribünden rahatlıkla görülebilecek ve sorun da ortadan kalkacaktır. Buradaki en büyük hata uygulamaya tersten başlanmasıdır" dedi. Necati Çeteci, yeni pisttin projelerinin yapılarak ihaleye geçirileceğini de söyledi.

"19 Mayıs'a yetiştireceğiz"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, uzun süredir atıl durumda olan Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'ni yeniden aktif hale getirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Çintimar, "Tribünlerin yıkılacağı söylentileri oluyor. Böyle bir sıkıntımız yoktur. Necati Çeteci hocamız çalışmalarını yaptı. 19 Mayıs'ta stadımızı yepyeni hali ile sporcularımızın hizmetine açacağız. Böylece İstanbul uluslararası, modern bir atletizm stadına kavuşmuş olacaktır" ifadesini kullandı.