Burhan Doğançay Bodrum'da toprağa verilecek

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden 84 yaşındaki ressam Burhan Doğançay bugün Bodrum'un Turgutreis beldesinde toprağa verilecek.

Doğançay için dün Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, eşi Angela Doğançay, kardeşleri Ayten Doğançay ve Tülin Sina Özbudak ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Sevenleri, önünde fotoğrafı ve çiçekler bulunan Doğançay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu önünde dua etti.



Ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, sanatçı İzzet Günay, gazeteci-yazar Hıncal Uluç, yazar, sanat eleştirmeni ve akademisyen Hasan Bülent Kahraman, All Arts Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin katıldığı törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da çelenk gönderdi.

Ressam Burhan Doğançay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak, cenaze aracına taşındı. Cenazeye omuz verenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da yer aldı.

Doğançay'ın cenazesi, daha sonra vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderildi.

Doğançay'ın cenazesi, bugün Bodrum Turgutreis'te Karabağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





'Sanatımızı dünyada temsil etti'





İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Doğançay'ın vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, ''Sanatımızı dünyada temsil etti. Çok üzgünüm. Allah rahmet etsin'' dedi.



Ressam Mehmet Güleryüz, Doğançay'ın dünyaya mal olan bir isim olduğunu belirterek, ''Üretecek bir kişiydi. Enerjisi vardı. Ölümü kolay kabul edilebilir bir şey değil. Çok üzgünüz'' diye konuştu.



Hasan Bülent Kahraman, Doğançay'ın Türkiye'nin en önemli ressamlarından biri olduğunu vurgulayarak, ''Doğançay, 1970'lerden itibaren kendi resmini, tarzını üretti. Bugünlerde önemli değerleri yitirdik. Böyle insanlar kolay yetişmiyor. Kore'deki sergimizde en yoğun ilgi onun eserlerineydi. Çok üzgünüz'' ifadelerini kullandı.



Burhan Doğançay'ın özgeçmişi



Ressam Burhan Doğançay, 1929'da İstanbul'da doğdu. Babasının teşvikiyle resim çalışmalarına başlayan Doğançay, Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve 1955'te Paris'te ekonomi doktorasını bitirdi. Doğançay, bir yandan akademik eğitimine devam ederken, diğer yandan resim çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürdü.



Paris'teki öğrencilik yıllarında La Grande Chaumiere'de resim çalışmalarına katılan Doğançay, doktorasını bitirip Ankara'ya döndüğünde Sanat Sevenler Kulübü'nde babasıyla ortak sergiler açtı.



Doğançay'ın, 1961'de, 22. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne beş resmi kabul edildi. Doğançay, 1962'de New York'a gitti.



Guggenheim Müzesi Müdürü Thomas Messer'in yapıtlarından birini müze koleksiyonuna alması, Doğançay'ın bu zorlu mücadeleden galip geleceğine olan inancını daha da pekiştirdi.



New York duvarlarıyla başlayacak önemli esin kaynağı olan ''Duvarlar'' serisine de aynı yıllarda başlayan Doğançay, 1975'te 114 ülkeyi kapsayacak ''Dünya Duvarları'' fotoğraf projesine başladı.



Bu projenin ürünlerini 1982'de Paris'te Georges Pompidou'da ''Fısıldayan Duvarlar'' adı altında ilk kez sergileyen sanatçının tasarımları, 1983'te Fransa'nın ünlü halı merkezi Aubusson'dan duvar halısı olarak dokunmaya başlandı.



Doğançay'ın 1986'da büyük bir onarım geçiren Brooklyn Köprüsü'nün 19 büyük boy fotoğrafı, New York'un 100. yıl kutlamalarında JFK Uluslararası Havaalanı'nda iki yıla yakın sergilendi. Daha sonra bu fotoğraflar ''Walls of the World'' adı altında kitap olarak yayınlandı.



Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı desteği ile 2001 yılında ilk Retrospektif Sergisi'ni Dolmabahçe Sarayı'nda açan Doğançay'ın, 2003 yılının Haziran ayında ''Hat Sanatına Saygı'' isimli çalışması, Brüksel'deki yeni Avrupa Parlamentosu Binası'na asıldı.