Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 84 yaşındaki ressam Burhan Doğançay, Bodrum'da toprağa verildi.

Doğançay için Bodrum'a bağlı Turgutreis beldesindeki Yalı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Doğançay'ın eşi Angela Doğançay, kardeşleri Ayten Doğançay ve Tülin Sina Özbudak ile Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğançay'ın eşi Angela Doğançay'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Doğançay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından polis ve vatandaşların omuzlarında önce Turgutreis'teki evine götürüldü, ardından Karabağlar mezarlığında toprağa verildi.

Doğançay Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran, cenaze töreninden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğançay'ın dünyada tanınmış sanatçılardan biri olduğunu belirterek, ''Onun hayatının önemli bir kısmı önce İstanbul, sonra Paris ve New York'ta geçirdi. Ama son zamanlarda Doğançay'ın Turgutreis'te kalmak istediğini belirtmesi, burası için çok güzel. Biz de vasiyeti üzerine Doğançay'ı burada son yolculuğuna uğurluyoruz'' dedi.

Doğançay'ın yeğeni Ali Özbudak ise Doğançay'ın çok büyük bir sanatçı olduğunu anlatarak, ''Hem ailemiz hem de Türkiye için çok büyük bir kayıp. Mekanı cennet olsun'' diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da tüm sanat camiasına başsağlığı dileyerek, ''Resim sanatını dünyaya tanıtan sanatçımızdı. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine sabır diliyorum. Tüm sanatçılarımızın da başı sağolsun'' dedi.