Burhan çantasının satışını düşürmüş

Avrupa Yakası dizisinin sevilen karakteri Burhan Altıntop'un elinden hiç düşürmediği küçük portföy çantasının satışları durma noktasına geldi.



Genellikle dizilerdeki eşyalar satışları artırırken burada tam tersi yaşandı ve çanta satışları düştü.



Deri çanta üreticilerinin önde gelen firmalarından Tergan Mağazalar Grup Müdürü Altan Erinç, "Daha önce bu tip çantalardan yüksek miktarda satıyorduk. Ancak Burhan Altıntop karakteri, ters bir etki yaparak satışları düşürdü." dedi. Bunun üzerine küçük portföy çantalarını yeniden popüler hale getirmek için tasarımını yenilediklerini belirten Erinç, "Çantayı, gençlerin ve orta yaş grubunun da rahatlıkla kullanabileceği bir görünüme kavuşturduk. Böylece satışlarımızı tekrar eski seviyesine çıkardık." dedi. Çanta, kemer ve ayakkabı alışverişinde kadınlarla erkekler arasında ciddi bir farklılık söz konusu. Altan Erinç, erkeklerin aldığı ürünün kaliteli ve konforlu olmasına dikkat ettiğini, kadınların ise modasına ve rengine daha çok önem verdiğini anlattı. Son yıllarda hızla artan kapkaç ve hırsızlık vakaları, çanta üreticilerini yeni arayışlara itiyor. Lüks ürünleriyle dikkat çeken Tergan Deri, cipli çanta üretmek için kolları sıvadı. İçine minik bir elektronik cihaz yerleştirilen çantalar, çalındığında ya da kaybolduğunda yeri uydu bağlantısıyla anında tespit edilebilecek. Ancak çantanın fiyatı 3 ile 5 bin lira arasında değişecek.



Firma ürünü, döviz büroları, kuyumcular, kuryeler, mutemetler ve yanında kıymetli evrak ya da yüksek miktarda para-ziynet eşyası taşıyan kişilere satmayı hedefliyor. Çantalara, uzaktan gönderilecek sinyal ile açılmasını önleyecek kilit sistemi de eklemeyi düşünüyor.

