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Ekonomi

BURGER KING'İN SATIŞI GÜNDEMDE NEW YORK (A.A)

01 Eylül 2010 17:16

-BURGER KING'İN SATIŞI GÜNDEMDE NEW YORK (A.A) - 01.09.2010 - ABD'nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King, satış konusunu değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, şirket, bu kapsamda bazı potansiyel yatırımcılarla görüştü. Burger King ile ilgilenenler arasında İngiliz 3i Group'un bulunduğu belirtiliyor.  Her iki şirket de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Burger King'in piyasa değeri 2,3 milyar dolar (1,8 milyar avro) düzeyinde bulunuyor. Wall Street Journal da yayımladığı haberde, Burger King'in, birkaç haftadır satışına yönelik toplantılar yaptığını yazdı.

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