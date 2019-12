Burger King'in etleri temiz çıktı!

T24 - Tarım Bakanlığı'nın soruşturmasında kendilerine hiçbir suçlama yapılmadığına dikkat çeken Burger King yetkilileri, bakterili etleri kullanmadıklarını, eti veren şirketle 5 ay önce tüm ticari ilişkilerini kestiklerini açıkladı.



Tarım Bakanlığı'nın soruşturmasında kendilerine hiçbir suçlama yapılmadığına dikkat çeken firma, bakterili et veren şirket ile 5 ay önce tüm ticari ilişkilerini kestiklerini de açıkladı.



Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük hamburger restoran zincirlerinden biri olan Burger King geçtiğimiz Nisan ayında tedarikçi firmalardan birinden gelen 11 ton ette bozukluk tespit etmişti.



Laboratuarda yapılan incelemede etlerde 2 ayrı bakteri türü bulundu. Firmanın açıklamasına göre, bakterili etler piyasaya sürülmeden hemen imha edilmek üzere katı atık şirketine gönderildi.



Yapılan işleme ilişkin tüm belgeler de Tarım Bakanlığı'na ulaştırıldı. Yetkililer etleri imha etmek için aracı firmaya teslim ettiklerini ve bu etlerin hiçbirinin restoranlarda kullanılmadığı belgelere dayandırarak açıkladı.



Burger King'in Türkiye mümessili Tab Gıda'nın yönetim kurulu başkanvekili Erhan Kurdoğlu, "Konunun Burger King ile ilişkisi yok. Olanlar sadece et üreticisi ile tedarikçi firma arasında yaşanmıştır. Bu firma 5 ay önce satın alma zincirimizin dışına çıkarılmıştır. Sorunu biz bulduk, biz ortaya çıkardık ve imha ettik ama suçlanan biz olduk" dedi. Burger King yönetimi bakterili et veren firma ile ticari ilişkisini kesti, ancak dava açamadı. Çünkü tedarikçi firma en büyük müşterisini kaybettiği için iflas etti.



Kurdoğlu, bakanlık soruşturmasının suç unsuruna rastlanmadığı açıklayan sonucunu da habercilerle paylaştığını ifade etti.



Dağıtılan bir başka belge de etlerin imhasına ilişkin... Belgeler, bakterili etlerin imha için 3 Mayıs 2010'da katı atık şirketine teslim edildiğini gösteriyor.



Tarım Bakalığı'nın etleri imha etmeyip köpek çiftliğine sattığı iddia edilen katı atık imha şirketi için başlattığı soruşturma ise sürüyor.