Burger King'e 'McDonald's' operasyonu

ABD’li fast food zinciri Burger King, küresel siber korsanlık örgütü Anonymous’un saldırısına uğradı. Anonymous, Burger King’in Twitter hesabını hack’leyerek, sayfasına ‘McDonald's’ dekoru yaptı. Korsanların eyleminin sebebi ise ‘Whopper’ burgerinin ‘tatsız olması.’

Türkiye’de de çok sayıda şubesi bulunan ABD’li fast food zinciri Burger King, Anonymous’un en son hedefi oldu. Siber korsanlar, Burger King’in Twitter hesabını ele geçirerek, sayfanın tasarımını McDonald's’ın logosu ve fotoğraflarıyla döşedi.

Anonymous, @BurgerKing adlı Twitter hesap ismini “McDonald's”a çevirdi, McDonald's logosu sayfaya eklendi ve ‘sayfanın McDonald's’a satıldığına’ dair bir mesaj belirdi. Mesajda, Burger King’in başına gelenlerin sebebi olarak ‘Whopper hamburgerininin başarısız olması’ gösterildi.

Küresel alanda birçok özel şirket ve başta ABD’nin devlet kurumları olmak üzere kamu kurumlarına karşı eylemler düzenlemesiyle bilinen Anonymous, en son eyleminde ‘gıda zincirinde yer alan kalitesiz etlere’ gönderme yapmış olabilir.



'Operasyon deli dana'



Avrupa’da at eti skandalının patlak verdiği günlerin hemen sonrasına rastlayan eylem, Anonymous’un Twitter sayfasında ‘#OpMadCow’ başlığıyla duuyuruldu.

CNET’in verdiği bilgiye göre, ‘Operasyon Deli Dana’nın neden yapıldığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak siber korsanların fast food sektöründeki gıda kalitesine tepki göstermiş olabileceği düşünülüyor.

Burger King, bu sabah yaptığı açıklamada, ‘Sayfalarının siber saldırının ardından kapatıldığını’ belirtti ve eylem sırasında hack’lenen hesaptan atılan uygunsuz mesajlar için kullanıcılardan özür diledi. Şirket, ‘sayfanın düzeltilmesi adına Twitter yöneticileriyle beraber çalıştıklarını’ belirtti.