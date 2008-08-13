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Dünya

Burger King'de 'küvet' skandalı

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir Burger King restoranında, çalışanlardan birinin mutfak evyesinde köpüklü 'küvet keyfi' yapması büyük bir skandala neden oldu.

13 Ağustos 2008 03:00

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir Burger King restoranında, çalışanlardan birinin mutfak evyesinde köpüklü 'küvet keyfi' yapması büyük bir skandala neden oldu.

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Lakabı 'Mr. Unstable' (Bay Dengesiz) olan Burger King elemanı Timothy, mutfakta bulaşıkların yıkandığı paslanmaz çelikten yapılmış dev evyeyi bir akşam küvet olarak kullandı. Çırılçıplak vaziyette dev evyeye giren ve sırf eğlence olsun diye köpüklü bir banyo sefası yapan punk genç, bu 'marifetini' bir de videoya çekip internetteki myspace.com adlı sosyalleşme sitesine yükledi.

İşten atıldılar

Bir anda en çok izlenen videolar arasına giren 'küvet sefası', Eyalet Sağlık Bakanlığı ve müşterilerin de dikkatinden kaçmadı. Sağlık Bakanlığı, bütün sağlık kurallarını hiçe sayan bu olayla ilgili soruşturma başlatırken, Timothy ve banyo yaparken onu izleyen işbirlikçi arkadaşları işten atıldı.

Müşterilerin midesi kalktı

Xenia kentindeki Burger King yetkilileri, müşterilerin midesini bulandıran olayın ardından yaptığı açıklamada, "Söz konusu restorandaki evyemiz tamamen sterilize edilmiş ve olay sırasında kullanılan bütün mutfak eşyaları restorandan atılmıştır" dedi. (Tempo24)

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