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Ekonomi

Burger King satılıyor

Burger King satış için görüşmeler yapıyor...

01 Eylül 2010 03:00

T24- Küresel krizin etkisiyle satışlarında büyük bir düşüş gören, ABD'nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King, olası bir satış anlaşması için son birkaç haftadır girişim sermayesi şirketleriyle görüşmeler sürdürüyor.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, şirketi satın almak için ilgilenen girişim sermayesi şirketleri arasında İngiliz 3i Group'un da olduğu belirtiliyor.


Her iki şirketten de konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanacağı konusu da belirsizliğini koruyor.


Piyasa değeri yaklaşık 2.3 milyar dolar olan Burger King, dünya çapında 75 ülkede 12 bin'den fazla noktada faaliyet gösteriyor.


2006 yılında borsaya kote olan Burger King, 2002 yılında TPG Capital LLC, Bain Capital LLC ve Goldman Sachs Capital Partners liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından Diageo PLC şirketinden 1.5 milyar dolara satın alınmıştı.


Bu grup hâlâ şirketin yüzde 32'sini elinde bulundururken, yönetim kurulunda da önemli oranda temsil yetkisine sahip.


KRİZDEN KÖTÜ ETKİLENDİ


Son yaşanan finansal krizden sonra toparlanmanın yavaş olması ve işsizliğin rekor seviyelere ulaşması, hızlı yemek sektöründe faaliyet gösteren Burger King'in satışlarını olumsuz etkilemişti.


Şirket geçen hafta, 2010 mali yılı içerisinde küresel satışlarında yüzde 2.3 gerilediğini açıklamıştı. Şirket geçen senenin aynı döneminde ise satışlarda yüzde 1.2'lik artış yaşamıştı.

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