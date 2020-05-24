Burger King'den iki metrelik sosyal mesafe tacı

Avrupa’da yayılma hızının yavaşladığı Koronavirüs salgını, birçok ülkenin almış olduğu karantina tedbirlerinin yumuşamasına neden oluyor. Sosyal hayatın kontrollü biçimde de olsa normale dönmeye başlamasıyla birlikte yiyecek hizmeti veren şirketler, işletmelerini yavaş yavaş açmaya başladı. Bunlardan biri de ünlü hazır yiyecek şirketi Burger King.

Salgını en az hasarla atlatan ülkelerden olan ve normalleşmeye biraz daha erken geçen Almanya’daki Burger King restoranları, müşterilerinin sosyal mesafeyi korumaları adına ilginç bir uygulama başlattı. Şirket, halihazırda çocuk menülerinde verdiği taçların çok daha büyük olanlarını “sosyal mesafe tacı” adıyla müşterilerine dağıtmaya başladı.

İki metreye yaklaşan büyüklükleriyle müşterileri birbirinden uzak tutmayı hedefleyen şapkalarla ilgili konuşan Burger King yetkilileri, “Restoranlarımızın sahip olduğu yüksek hijyen ve emniyet standartlarını desteklemek için böyle bir uygulama başlattık. Sosyal mesafe taçlarını ise kuralların müşterilerimize keyifli bir biçimde hatırlatılması adına kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.