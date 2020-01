Burger King at eti yedirmiş!

İngiltere'de ortaya çıkan ve ülkenin gündemini meşgul eden "at eti skandalı"nda yeni gelişme yaşandı. Perakende devi Tesco’dan sonra Burger King de etlerine at eti karıştığını kabul etti. İngiltere'de ilk önce perakende devi Tesco’da ortaya çıkan “at eti skandalı”nda yeni gelişmeler oldu.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre dünyaca ünlü burger devlerinden Burger King’de İrlanda'daki tesislerde burgerlar için üretilen etlerde at eti karıştığını doğruladı.

Burger King bu yanlışı düzeltmek için üretimimn İrlanda’daki tesislerden Almanyadaki tesisilere aktarıldığını açıkladı. Burger King açıklamasında sadece fabrikadaki etlere yapılan testlerde ve çok küçük miktarlarda at DNA’sına rastlandığı fakat restoranlardan alınan numunelerde buna rastlanmadığı belirtildi.

Basında yer alan haberlere göre Tesco firmasında blunan “at eti” ürünlerin raflardan alınmasına neden olurken daha sonra Aldi UK de bazı ingiliz et üreticileirnden et alımını durdurduğunu açıklamıştı. Verilen ahberlerde özellikle İrlanda'daki Silvercrest tesisinin etlerinde at DNA'sı olduğu belirtilmişti.