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Ekonomi

Burgaz Rakı’ya polis baskını

Devleti zarara uğrattığı belirlenen Burgaz Rakı’nın İstanbul’daki depolarına baskın düzenlendi

11 Nisan 2009 03:00

Devleti zarara uğrattığı belirlenen Burgaz Rakı’nın İstanbul’daki depolarına baskın düzenlendi

 
Büyük cc’lik şişelere küçük cc bandrolleri basarak devleti zarara uğrattığı belirlenen Burgaz Rakı’nın İstanbul’daki depolarına polis baskın düzenledi. Baskında yüzbinlerce şişe rakıya ve bandrole el konuldu


Geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında yapılan operasyonlarda rakı şişelerinde ’niteliğine uygun olmayan bandrol kullandığı’ belirlenen Burgaz Rakı’nın Ataşehir, Bahçelievler ve Bayrampaşa’daki yedi deposuna önceki gün baskın düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yüzbinlerce 70 cc ve 100 cc’lik rakı şişesi üzerinde 20 cc’lik bandrol bulunduğu ortaya çıktı. Polis, depoda usulsüz bandrol bulunan rakılara el koydu. Burgaz Rakı’nın 70 cc’lik ve 100 cc’lik şişeler için devlete 20 cc’lik vergi verdiği ve bu yolla devleti zarara uğrattığı belirlendi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) sahte rakıyı engellemek için verdiği bu bandrollerin usulsüz kullanımından dolayı Burgaz Rakı’nın devletten 1.5 milyon lira vergi kaçırdığı, vergiyi az ödediği için rakı fiyatlarını da düşürerek rakiplerine karşı haksız avantaj elde ettiği ortaya çıktı. Baskınlarda iki firma çalışanı da gözaltına alındı.

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