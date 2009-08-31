Burgaz Alkollü İçecekler Mey İçki'nin oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Burgaz Alkollü İçecekler’ in, Mey İçki’ ye 62.5 milyon dolar bedelle ihale edilmesini onayladı.
TMSF, yönetimini devraldığı Garipoğlu Grubu şirketlerine ait Burgaz
Alkollü İçecekler Ticari İktisadi Bütünlüğü’nü 5 Ağustos 2009’daki açık
artırmada 82.5 milyon dolar üzerinden satışa çıkarmıştı. İhaleye Mey
İçki, 62 milyon dolar teklif vermiş, 7 ağustosta yapılan pazarlıkta
teklifini 500 bin dolar arttırmıştı. Mey İçki, ihale bedeli dışında,
tesislerde bulunan hammadde, yarı mamul ve mamuller için de 35 milyon
TL ödeyecek. İhalenin gerekli onayları almasının ardından Mey İçki
tarafından TMSF’ye ödenecek bedel 86 milyon doları bulacak. Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Rekabet Kurumu tarafından gerekli
izinlerin verilmesiyle ihale nihai olarak sonuçlanmış olacak.