Burgaz Alkollü İçecekler Mey İçki'nin oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Burgaz Alkollü İçecekler’ in, Mey İçki’ ye 62.5 milyon dolar bedelle ihale edilmesini onayladı.



TMSF, yönetimini devraldığı Garipoğlu Grubu şirketlerine ait Burgaz Alkollü İçecekler Ticari İktisadi Bütünlüğü’nü 5 Ağustos 2009’daki açık artırmada 82.5 milyon dolar üzerinden satışa çıkarmıştı. İhaleye Mey İçki, 62 milyon dolar teklif vermiş, 7 ağustosta yapılan pazarlıkta teklifini 500 bin dolar arttırmıştı. Mey İçki, ihale bedeli dışında, tesislerde bulunan hammadde, yarı mamul ve mamuller için de 35 milyon TL ödeyecek. İhalenin gerekli onayları almasının ardından Mey İçki tarafından TMSF’ye ödenecek bedel 86 milyon doları bulacak. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Rekabet Kurumu tarafından gerekli izinlerin verilmesiyle ihale nihai olarak sonuçlanmış olacak.