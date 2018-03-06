Burgan Yatırım / Bürümcekçi: Merkez Bankası söylemi de değişmez

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi, enflasyon verisinin Merkez Bankası’nın faiz kararında bir değişikliğe neden olmayacağını öngördüklerini belirterek, “Enflasyon pek iyi gelmedi; manşet enflasyon ve çekirdek enflasyondaki gerileme sınırlı oldu. Önümüzdeki iki ay boyunca bu gerileme devam da edecektir, hatta tek haneli seviyeleri bile görebiliriz. Ama enflasyondaki bu gerileme sınırlı. Merkez Bankası faizde bir değişikliğe gitmeyecektir, söylemi de değişmeyecektir” dedi.

Geç likidite penceresinde de değişiklik beklemediklerinin altını çizen Bürümcekçi, Uluslararası Para Fonu’nun, \"Enflasyonun Merkez Bankası’nın daha fazla faiz artırmaması durumunda tek haneli rakamlara düşmeyeceği\" uyarısı yaptığı rapora ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu tartışma devam ediyor; reel faiz olarak beklenen enflasyona göre mevcut faiz çok yüksek değil ama her yerde böyle. O yüzden şu anda Merkez Bankası bu tür argümanlardan etkilenmez. Tartışılır bir konu tabii. \'Faiz yükselsin, büyümeyi yavaşlatsın, o da enflasyonu düşürsün\' fikri de ileri sürülebilir, ama şu an bu kabul görmeyen bir politika.”

Bürümcekçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma getireceği gümrük vergileriyle başlayan icaret savaşı endişelerine ilişkin de, “Bu tür açıklamalar büyük ölçüde siyasi. Fakat tüm hayata geçerse ve Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlardan misilleme görürse daha ciddi bir boyuta ulaşır. Şu andaki haliyle çok endişelenecek bir şey değil” değerlendirmesini yaptı.