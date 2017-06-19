Burdurspor'dan Kadın Futbol Takımı

Burdur'da, 'Yeni Burdurspor Kulübü' adıyla şehir tarihinde ilk kez bir kadın futbol takımı kuruldu. 30 futbolcunun yer aldığı takım, gelecek sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek.

Yeni Burdurspor Kulübü çatısı altında oluşturulan Kadın Futbol Şubesi, Yeni Burdurspor Kadın Futbol Takımı adıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescil edildi.

Kadın futbolcular, antrenör Yusuf Ali Çelik nezaretinde yeni sezona hazırlanıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, "Yeni Burdurspor Kulüp Başkanı Bahri Şimşek'in desteğiyle böyle bir takım oluşturuldu. İnşallah şampiyonluk görürüz. Sporcularımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Yeni Burdurspor Kulüp Başkanı Bahri Şimşek, Burdur'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Umarım bu kıvılcım şehri ayağa kaldırır"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Burdur Şube Başkanı Özcan Yıldırım, Burdur'un yıllar önce Şalvarspor ile kadın futbolunda adını duyurduğunu vurgularken, "Umarım bu kıvılcım şehri ayağa kaldırır. Böylelikle şehirdeki yetenekli kızlarımıza da fırsat eşitliği sağlamış oluruz. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Başarıyı hedefliyoruz"

Antrenör Yusuf Ali Çelik de çalışmaları haftada iki antrenmanla sürdürdüklerini anlattı. Çelik, "İlimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İleride hem milli takım seviyesinde sporcular yetiştirmek hem de bu kızlarımızın beden eğitimi ve spor yüksek okullarında eğitimlerini devam ettirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

"Türkiye derecesi neden olmasın"

Takım oyuncularından 20 yaşındaki Tuğba Üresin, futbol denince erkek sporunun akla geldiğini kaydederek, "Fakat biz bunu ilimizde kadınlar olarak yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Böyle giderse neden Türkiye derecesi olmasın" dedi.