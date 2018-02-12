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Burdurlu güreşçiler 2'nci Lig'e hazırlanıyor

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - BURDUR Türk Telekomspor Güreş Takımı, Büyükler Grekoromen Güreş 2'nci Lig terfi maçlarına hazırlanıyor

12 Şubat 2018 13:16

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - BURDUR Türk Telekomspor Güreş Takımı, Büyükler Grekoromen Güreş 2\'nci Lig terfi maçlarına hazırlanıyor.
Burdur Türk Telekomspor, Ankara\'da 17- 20 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Güreş 2\'nci Lig terfi müsabakalarına antrenörler Asil Çakır ve Ali Kural eşliğinde iddialı şekilde hazırlanıyor. Kulüp Başkan Yardımcısı Sedat Özer, geçen yıl güreş branşını açtıklarını belirterek, \"Ankara\'da 17- 18 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 2\'nci Lige terfi müsabakalarına hazırlanıyoruz. 16 sporcumuz ikinci lige terfi etmek için antrenörlerimiz nezaretinde yoğun şekilde çalışıyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detay
- Sedat Özer\'in açıklamaları
- Detay
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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