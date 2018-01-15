Burdur'dan 154.6 milyon dolarlık maden ve doğaltaş ihracatı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, 2017\'de önceki yıla oranla yüzde 12.71\'lik artışla 154 milyon 649 bin 760 dolar tutarında maden ve doğaltaş ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, geçen yıl Burdur\'da yapılan maden ve doğaltaş ihracatına ilişkin bilgi verdi. 2016 yılında 137 milyon 210 bin 740 dolar olan maden ve doğaltaş ürünleri ihracatının 2017\'de yüzde 12.71\'lik artışla 154 milyon 649 bin 760 dolara yükseldiğini aktaran Nasuh Ekinci, mermer sektörü açısından 2017\'nin başarılı bir yıl olduğunu vurguladı. Ekinci, \"Burdur\'un en önemli ihracat sektörü mermer sektörüdür. Burdur doğaltaş sektöründe çok önemli bir vilayet. Biz bu kaynaklarımızı bütün illerimize ve bütün dünyaya satarak önemli bir çıkış yapmak istiyoruz\" dedi.

\'BU RAKAMLARI ASLA KAFİ GÖREMEYİZ\'

Burdur\'un blok mermer satışından ziyade mamul satan bir il olması gerektiğini, böyle olduğu zaman daha fazla kişinin sektörde istihdam edileceğini kaydeden Ekinci, \"Başbakanımızın Burdur\'u ziyaretlerinde ihracat rakamlarımızı kendisine arz ettim. Kendisi tebrik etti ve sektörün önünün açılması noktasında yardımcı olacaklarını söyledi. Burdur olarak 2016\'da 171 milyon dolar civarında ihracat yapılmıştı. Bu rakam yüzde 10\'luk artışla 187 milyon 687 bin dolara yükseldi. 2016 yılında maden ürünleri ihracatımız 137 milyon 210 bin dolarken 2017 sonunda bu rakam yüzde 12.71\'lik artışla 154 milyon 649 bin 760 dolara yükseldi. Biz dernek olarak bu rakamları asla kafi göremeyiz. Burdur ne zaman 500 milyon- 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı, biz ancak o zaman kendimizi başarılı sayabiliriz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'DE İŞSİZLİK YOK, MESLEKSİZLİK VAR\'

Mermer sektörünün 10 bine yakın kişiyi doğrudan istihdam ettiğini vurgulayan Ekinci, şöyle dedi:

\"Aileleriyle birlikte 40 bin dolayında kişi bu sektörden etkileniyor. İstihdamın artırılması noktasında dernek olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Türkiye\'de işsizlik yok. Mesleksizlik var. İnsanların doğru düzgün bir mesleği olmadığı için \'her işi yaparım\' deyip geliyorlar. Operatör bulamıyoruz. Bizim kullandığımız makineler bilgisayar programlı teknolojik makineler. Bulduğumuz elemanları kendimiz bir okul gibi eğiterek çalıştırıyoruz. Bu da bize zaman kaybettiriyor.\"



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