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Burdur'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - BURDUR'da, iki otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

11 Eylül 2017 12:37

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - BURDUR\'da, iki otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi\'nde seyreden Mehmet Etet (71) yönetimindeki 35 BPF 58 plakalı otomobil, saat 21.00 sıralarında Bahçeşehir Koleji Kavşağı\'nda Uğur Sayın\'ın (41) kullandığı 15 SA 156 plakalı motosiklete çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ali Çağdaş (60) yönetimindeki 32 PE 932 plakalı otomobil de Mehmet Etet\'in aracına çarptı. Kazada sürücüler Etet, Sayın ve Çağdaş\'ın yanı sıra araçlardaki Kerime Etet (70), Kamile Çağdaş (53), Dudu Çağdaş (46) ve Semanur Çağdaş (15) yaralandı.
Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.


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