Burdur'da maden faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir krom madeninde gaz zehirlenmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Yeşilova Kaymakamı Necdet Özdemir, yaptığı açıklamada, Düden köyündeki bir krom madeninde gaz zehirlenmesi sonucu 2 işçinin öldüğünü belirtti.

Gazdan etkilenen 3 işçinin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını bildiren Özdemir, işçilerden 2'sinin Yeşilova Devlet Hastanesinde, birinin de Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Özdemir, kendisinin de olay yerinde olduğunu ve incelemelerde bulunduğunu ifade etti.