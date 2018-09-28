Burdur'da kaçak avcılara 6 bin 305 lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da projektör ışığı kullanarak kaçak avlandıkları tespit edilen 2 kişiye 6 bin 305 lira ceza yazıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Burdur\'un Yeşilova ilçesi Aşağıkırlı köyü civarında, 2 kişinin bir aracın aküsüne bağlanmış projektör ışığı yardımıyla kaçak avlandığını tespit etti. Baskın yapan ekipler, şüpheliler hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince işlem yaptı. Şüphelilere, \'avcılık belgesi olmadan avlanma, avlanma zamanı dışında avlanma ve avlanma esas ve usullerine aykırı şekilde avlanma\' maddelerine uymadıkları için 4 bin 655 TL idari para cezası, vurdukları üç tavşan için de bin 650 TL tazminat olmak üzere toplam 6 bin 305 lira ceza yazıldı. Kaçak avcıların kullandığı otomobil, tüfek ve avladıkları yaban tavşanlarına da el konuldu.

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