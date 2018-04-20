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Burdur'da FETÖ'nün gaybubet evine baskın

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, FETÖ/PDY üyelerinin barındığı 'gaybubet' evine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

20 Nisan 2018 16:45

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, FETÖ/PDY üyelerinin barındığı \'gaybubet\' evine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında dün gece yarısı örgüt üyelerinin kaldığı belirlenen \'gaybubet evleri\'ne baskın düzenledi. İki adrese yapılan eş zamanlı baskında, örgüt üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen H.U., Z.U., T.Ö, Ş.Ü., K.Ü. ve Z.S. gözaltına alındı. H.U.\'nun bürokrat ve müfettişlerden sorumlu mahrem yapı içerisinde olduğu ve Diyarbakır\'da firari olarak arandığı kaydedildi. Şüphelilerden T.Ö.\'nün eşi M.Ö.\'nün de örgüt üyeliği suçundan tutuklu olduğu kaydedildi. Aramalarda ayrıca 9 cep telefonu, 9 sim kart, 5 mobil wi-fi ve içerisinde yer alan 4 sim kart, 2 modem cihazı, 18 bin 729 TL, 3 bin dolar, 100 Euro, 2 çeyrek altın ve 2 altın bilezik, yasak kitap, 2 tablet bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, Emine K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi, Ayşe A. ve Ferdi K. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.
Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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