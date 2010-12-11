-BURDUR'DA DEVRİLEN TIR YOLU KAPATTI BURDUR (A.A) - 11.12.2010 - Burdur-Antalya karayolunda bir TIR'ın devrilmesi nedeniyle Burdur'dan Antalya'ya gidecek otobüs ve diğer büyük araçların geçişine izin verilmiyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Kurna rampasında bir TIR yolun kaygan olması nedeniyle devrildi. TIR'ın yola devrilmesi ile yolun büyük kısmı kapandı. Trafik polisleri, Burdur'dan Antalya'ya doğru gidecek olan otobüs ve TIR gibi büyük araçların geçişine izin vermiyor. Büyük araçlar Burdur'da bekletiliyor. Öte yandan, trafik ekipleri Burdur'dan Antalya'ya gidecek araçlarda zincir kontrolü yapıyor. Zincirsiz olan araçların trafiğe geçişine izin verilmiyor. Yetkililer, Burdur merkezinde kar kalınlığın 10 cm, yollarda ise çok daha fazla olduğunu bildirdi.