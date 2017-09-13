Burdur'da 76 bin ton şeker üretilecek

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Şeker Fabrikası\'nda bu yılki kampanya döneminde işlenecek 580 bin ton pancardan 76 bin ton şeker, 24 bin ton melas, 145 bin ton yaş küspe üretilecek.

Burdur Şeker Fabrikası\'nda 2017- 2018 pancar alım kampanya dönemi fabrika bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali Şerif Yılmaz ve Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, diğer protokol üyeleri ve fabrika çalışanlarıyla üreticiler katıldı.

VALİDEN TRAKTÖR UYARISI

Vali Şerif Yılmaz, Burdur\'da 2 bin 163 çiftçinin geçimini pancar üretiminden sağladığını, bu kampanya dönemi sonuna kadar çiftçilere yaklaşık 40 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, yeni kampanya döneminin hem çiftçiler hem de çalışanlar için hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, Burdur- Tefenni karayolunda yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiğini, bu yüzden fabrikaya şeker pancarını traktörle getiren çiftçilerin dikkatli olmasını istedi. Yılmaz, traktörlere birden fazla römork takanların trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve bundan imtina etmelerini de istedi.

Şeker- İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, şeker sanayiinin ulaştığı iktisadi başarı ile kendi üreticisi ve işçisine sahip çıktığını söyledi.

\'580 BİN TON PANCAR İŞLENECEK\'

Şeker Fabrikası Müdürü Nurettin Örgül, 1852 köyde 5 bin 44 çiftçi tarafından 101 bin 326 dekar arazide pancar ekimi yapıldığını aktardı. Örgül, \"Burdur Şeker Fabrikası\'nda bu kampanya döneminde yaklaşık 580 bin ton pancar işlenecek, 76 bin ton şeker, 24 bin ton melas, 145 bin ton yaş küspe üretilecek\" dedi.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancar getiren üreticilere çeşitli hediyeler verildi. İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edilmesinin ardından kurban kesilerek ilk pancar kantara getirildi.



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