Burdur'da 2 milyon liralık kenevir yakalandı

Burdur'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 1 ton ağırlığında 19 bin 975 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucu yetiştirmek için 2 kilometro boru döşediği, sulama sisteminin olduğu bir kamp kurduğu belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mesut Madan’ın haberine göre, Burdur'a bağlı Altınyayla ilçesi Ballık köyünde oturan M.U., B.I., ve D.I.,'nın yasadışı kenevir ekimi yaparak Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu olarak satacağı yönünde istihbarat alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 3 özel ekip, şüphelileri 1 ay boyunca izledi.

Uyuşturucu yetiştirmek için kamp kurdular

Teknik ve fiziki takibin ardından bugün köye operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin uyuşturucu yetiştirmek için 2 kilometrelik boru döşeyip, sulama sistemi yaptığı, etrafı ve kenevir bitkisini gözetleyip barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde kamp kurduğu ormanlık alana baskın yaptı. Alanda yapılan incelemede yaklaşık 1 ton ağırlığında 19 bin 975 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.