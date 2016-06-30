T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burdur'da 2 milyon liralık kenevir yakalandı

1 ton ağırlığında 19 bin 975 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

30 Haziran 2016 15:22

Burdur'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 1 ton ağırlığında 19 bin 975 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucu yetiştirmek için 2 kilometro boru döşediği, sulama sisteminin olduğu bir kamp kurduğu belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mesut Madan’ın haberine göre, Burdur'a bağlı Altınyayla ilçesi Ballık köyünde oturan M.U., B.I., ve D.I.,'nın yasadışı kenevir ekimi yaparak Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu olarak satacağı yönünde istihbarat alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 3 özel ekip, şüphelileri 1 ay boyunca izledi.

 

Uyuşturucu yetiştirmek için kamp kurdular 

 

Teknik ve fiziki takibin ardından bugün köye operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin uyuşturucu yetiştirmek için 2 kilometrelik boru döşeyip, sulama sistemi yaptığı, etrafı ve kenevir bitkisini gözetleyip barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde kamp kurduğu ormanlık alana baskın yaptı. Alanda yapılan incelemede yaklaşık 1 ton ağırlığında 19 bin 975 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER

Burdurkenevir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24