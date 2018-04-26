Burdur Valisi Yılmaz, milletvekilliği için istifa edeceğini açıkladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti\'den Manisa milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılacağını açıkladı. Yılmaz, \"29 Mayıs 1986\'da başladığım mülki idare amirliği hizmetiyle ilgili süreç bugün itibariyle tamamlanıyor. İhtiyaç varsa, yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz\" dedi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, bugün saat 16.00 itibariyle milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılacağını açıkladı. Vali Yılmaz, \"17 Haziran 2016\'da göreve başladığım Burdur\'da, ilimizin gelişmesi, kalkınması için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalıştık. En büyük şanssızlığımız, göreve başlamamdan bir ay sonra hain darbe teşebbüsüyle karşılaştık. Tüm ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de zaman kaybına sebep oldu. İş ve işlemlerde istemesek de birtakım yavaşlamalar meydana geldi\" dedi.

\'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AYRILIYORUM\'

Yaptığı iş ve işlemlerde hiçbir kişi ve kurumu öncelemeden, adalet ölçüsü içerisinde hizmet etmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Vali Yılmaz, \"Meslek hayatımda dikkat ettiğim en önemli husus, hiçbir kimsenin hakkının başkasına verilmemesidir. Adalet ve hakkaniyet kuralları içinde hizmetin sunulması birinci önceliğimiz oldu. İki yıla yakın bir süre görev yaptığım Burdur\'dan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Tüm Burdurlu hemşehrilerime \'Allahaısmarladık\' diyor, haklarını helal etmelerini istiyorum\" diye konuştu.

\'İHTİYAÇ VARSA YENİ BİR ALANDA HİZMETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ\'

32 yıllık meslek hayatına nokta koyduğunu da kaydeden Vali Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

\"İnsan ömründe önemli bir dönemeç. 29 Mayıs 1986\'da başladığım mülki idare amirliği hizmetiyle ilgili süreç, bugün itibariyle tamamlanıyor. İhtiyaç varsa yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz. 32 yıla yakın süredir bu meslekte edindiğim tecrübelerimi, birikimimi bundan sonraki süreçte uygulanacak olan icraatların hazırlanmasında, işin mutfağında katkı vereceğime inanıyorum. Onun için böyle bir irade ortaya koydum.\"

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