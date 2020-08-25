Burdur Valisi Arslantaş'tan Salda Gölü açıklaması: Ziyaretçi sayısında kısıtlama yapabiliriz

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Salda Gölü'yle ilgili, "Bilimsel çalışmaların sonucunda durumu tespit ettikten sonra ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri toplantısında konuşan Vali Arslantaş, "Salda Gölü ve çevresinin doğal güzelliğinin korunması ve sonrasında koruma kullanım dengesi içerisinde bölge halkına, Yeşilova ilçemize ve ilimize turizmde hangi katkıları sağlayabileceğine dair çalışmaların yürütülmesini amaçlıyoruz" dedi. Vali Arslantaş şunları kaydetti:

“Salda Gölü'nün bundan sonraki yönetim şeklinde kıyı kenar çizgisinden 400- 500 metre mesafeye hiçbir yapının yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. İhtiyaç birimleri tamamen doğayla uyumlu ahşap malzemeler kullanılarak yapılacak. Beyaz Adalar bölgesine 2 kilometre mesafede araç otoparkı yapılacak. Seyir terasları kurulacak."

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