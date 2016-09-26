Burdur Milli Eğitim Müdürü: Süslenen kadın kaç erkeği tahrik etmişse, o kadar erkekle zina yapmış gibidir!

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar tartışma yarattı. Facebook hesabından “Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir” ifadesinin yer aldığı mesajı paylaşan Bayram’a tepki yağıyor. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, il müdürü hakkında soru önergesi hazırladı, bakanlıktan soruşturma açılmasını istedi.

Bayram'ın profil fotoğrafından da “Dinsiz adama devlette iş verilmez” sözlerinin yer aldığı görülüyor. İl müdürünün görevden alınmasını isteyen Göker, “Mahmut Bayram ve onun gibi düşünen zihniyetlerle, Burdur'da Milli Eğitim'in yönetilmesi düşünülemez. Milli Eğitim Bakanlığı derhal konunun üzerine giderek bu zihniyetteki insanları eğitim camiasından ayıklamalıdır” dedi.

"Halkı düşmanlığa tahrik suçu yok mu?"

CHP'li Göker, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevaplandırması istemiyle verdiği önergesinde şu sorulara yer verdi:

*Mahmut Bayram ne zaman görevden alınacak ve hakkında soruşturma başlatılacaktır?

*Mahmut Bayram'ın bu sözleri “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçunu içermekte midir?

*Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Mahmut Bayram gibi düşünen insanların olup olmadığının araştırılması için Milli Eğitim Müfettişleri göreve çağrılacak mıdır?