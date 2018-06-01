Burdur merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burdur, Osmaniye, Antalya, Denizli, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar\'da aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Burdur\'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.