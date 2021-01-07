Burdur Kadın Dayanışması: Üniversitedeki tacizciler tüm delillere rağmen beraat etti; üniversite yetkilileri ve aileler destek oldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlileri S.U. ve M.Ö.T., taciz iddiasıyla yargılandıkları davadan 'delil yetersizliği' ile beraat etti.

Davayı takip eden Burdur Kadın Dayanışması, S.U. ve M.Ö.T.’ye ait ses kaydı, yazışmaların delil olarak dosyada olduğunu, buna rağmen sanıkların beraat ettirildiğini belirterek karara tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Burdur Kadın Dayanışması ‘’Taciz belgelerini bugüne kadar kamuoyu ile paylaşmadıklarını ancak karar sonrası bunları ifşa edeceklerini" söyledi.

Açıklama şöyle:

"Şimdiye kadar suçun şahsiliği ilkesine gösterdiğimiz saygıdan ve tacizcilerin eşleri, çocukları ve ailelerinin yerine de duyduğumuz utançtan dolayı olayı yalnız üniversite ve adliye ile paylaşmış taciz belgelerini kamuoyuna açmamıştık"

Ne var ki, tacizciler ve aileleri bu kadarcık bir insani duruşu sergilemek yerine, tacize uğrayan kadın arkadaşlarımıza karşı, ellerindeki bütün imkanlarla saldırıya geçtiler. Bir kez daha gördük ki, erkek egemen sistem, yapı ile fail arasında büyük bir suç ortaklığıymış; tacizciler en büyük desteği, üniversitedeki mesai arkadaşlarından, adliyeden, karakoldan, yerel ahaliden ve ne yazık ki, ailelerinden gördüler.

Artık, yalnızca tacizcilerin isimlerini, onların yaptıklarına ilişkin delilleri değil, onları yerelde destekleyen üniversite yetkililerini, adli/idari memurları, tacize yataklık eden yerel esnafı ve evlatlarının yaptıklarından utanmak yerine, tacizci oğullarına kol kanat olup, kadın arkadaşlarımıza iftira/tazminat davası açmayı tercih eden tacizcilerin ailelerini de ifşa edeceğiz.’’

Ne olmuştu?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli öğretim üyesinin, kadın öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın kullanıcının Twitter'daki hesabından "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

Öğrenci yaptığı paylaşımlarda, "Ben sesimi çıkardığımda ardımdan bir kaç kadın daha sesini çıkarmaya cesaret buldu. Bu süreçte 2 hoca arkamızda durduğu için onlar dahil biz mağdur olan öğrencilere de karalama, yıldırma politikası uygulandı.." ifadesini kullandı.

İddialar üzerine MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada olayla ilgili disiplin soruşturması açıldığı, bahsi geçen öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası verilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İddialarla ilgili MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada çıkan üniversitemizde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Rektörlüğümüze gelen bir ihbar üzerine, 5 Mart 2019 tarihinde ivedi olarak disiplin soruşturması açılmış olup, bahse konu iddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği soruşturma hassasiyetle tamamlanmıştır. Akabinde, disiplin soruşturması sonucunda hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."



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