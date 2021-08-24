Burdur Devlet Hastanesi'nde hemşirelere saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesi'nde hemşirelere saldırdıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Burdur'da sağlık çalışanlarına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde Acil Servis Covid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü. Ardından 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı. Sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, tutuklanırken, G.Ç, D.Y. ve 18 yaşından küçük E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılardan biri adliyeye girişinde "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz, suçlu olan mı var yoksa" diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

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