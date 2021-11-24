Burdur'da parkta yürüyen Çinli'yi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli Wei Liu'yi (49) yaralayan zanlı tutuklandı.

Güzelleştirme Parkı'nda dün gece yürüyen Wei Liu, yanına yaklaşan M.A'nın henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı saldırısında uğradı.

Karnından bıçaklanan Liu, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan M.A'nın, ifadesinde, Liu'dan sigara istediğini, hayır yanıtını alınca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Hastanede tedavisinin sürdüğü bildirilen Çinli Wei Liu'nun kentte mermercilik sektöründe çalıştığı belirtildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, M.A'nın yapılan titiz çalışma sonucunda olaydan beş dakika sonra yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlilerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, zanlının çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralanan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan sağlık raporu için hastaneye getirilen zanlı, çıkışta görüntü alan gazetecileri tehdit ederek küfretti.