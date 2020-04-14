Burdur'da bir kilometrelik pazar kuyruğu

Burdur'da pazara girmek isteyenler, bir kilometrelik kuyruk oluştururken, halk pazarına girişte Koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Burdur'da, salı günleri kurulan halk pazarının etrafı Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi.





Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.



Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe saydı.Vatandaşlar, pazara girmek için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.



Bazı vatandaşlar bu duruma isyan etti. Ekipler, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.