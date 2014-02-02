Galatasaray stoper açığını Burdisso'yla kapattı

Transferin bitimine sayılı saatler kala stoper takviyesi için çalışan Galatasaray, Arjantinli savunmacı Guillermo Burdisso ile anlaştı. Arjantinli oyuncunun ülkesinden yola çıktığı bu gece geç saatlerde İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Transfer evrakları ve işlemlerinin yetişmesi halinde Galatasaray, Boca Juniors Kulübünde forma giyen Guillermo Burdisso'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak.

Sarı kırmızılılar Inter'de forma giyen Ranocchia'nın 6 aylığına istediği 1.5 milyon euro garanti parasında indirim yapmaması üzerine transferde rotayı Burdisso'ya çevirdi ve kısa sürede transferini bitirdi.

Burdisso kimdir?

Doğum tarihi: 26 Ekim 1988

Doğum Yeri: Cordoba, Arjantin

Boy: 1.87 cm

Mevkii: Stoper

Oynadığı takımlar:

Rosario Central (46 maç 4 gol)

Roma (Kiralık - 4 maç)

Arsenal Sarandi (Kiralık - 33 maç 6 gol)

Boca Juniors (29 maç 3 gol)

Milli Takım:

Arajantin (1 maç)