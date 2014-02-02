T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray stoper açığını Burdisso'yla kapattı

Galatasaray, aradığı stoperi buldu, Arjantinli stoper Guillermo Burdisso'yu renklerine bağladı

02 Şubat 2014 20:29

Transferin bitimine sayılı saatler kala stoper takviyesi için çalışan Galatasaray, Arjantinli savunmacı Guillermo Burdisso ile anlaştı. Arjantinli oyuncunun ülkesinden yola çıktığı bu gece geç saatlerde İstanbul'da olacağı öğrenildi.
Transfer evrakları ve işlemlerinin yetişmesi halinde Galatasaray, Boca Juniors Kulübünde forma giyen Guillermo Burdisso'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak.
Sarı kırmızılılar Inter'de forma giyen Ranocchia'nın 6 aylığına istediği 1.5 milyon euro garanti parasında indirim yapmaması üzerine transferde rotayı Burdisso'ya çevirdi ve kısa sürede transferini bitirdi. 
 

Burdisso kimdir?

 
Doğum tarihi: 26 Ekim 1988
Doğum Yeri: Cordoba, Arjantin
Boy: 1.87 cm
Mevkii: Stoper
Oynadığı takımlar:
Rosario Central (46 maç 4 gol)
Roma (Kiralık - 4 maç)
Arsenal Sarandi (Kiralık - 33 maç 6 gol)
Boca Juniors (29 maç 3 gol)
Milli Takım:
Arajantin (1 maç)

ETİKETLER

Guillermo Burdissogalatasaraytransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24